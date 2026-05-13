【雷三日】関東地方 あすまで「大気の状態が不安定」 、、 を、画像で掲載しています。 【警報級の可能性】大雨警報発表の可能性がある地域 警報級の可能性（中）の地域は、東京都と埼玉県（一部除く）で、地図の画像で掲載しています。 【発雷確率】シミュレーション 関東甲信地方全域「雷注意報」発表中 《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それ