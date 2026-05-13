旬を迎えたアスパラガスの収穫が、大館市で盛んに行われています。天候にも恵まれ、太くて甘みのあるものが多いということです。大館市の釜谷重雄さんの畑では今、春どりのアスパラガスの収穫が最盛期を迎えています。連日、早朝から作業をしていて、13日朝は、午前4時半ごろに収穫を始めました。生育に大きな影響を与える秋に天候に恵まれ、太くて甘みのあるものが多いということです。この春も晴れて暖かい日が多かったことから