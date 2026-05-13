【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの森咲智美が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達用のストック料理を公開した。【写真】33歳・2児のママタレ「ソースが絡んで美味しそう」子どものためのストック用ハンバーグ◆森咲智美、夜中に作った子ども達用のストック料理公開森咲は「夜中に子ども達のハンバーグのストック作っておく」とコメント。フライパンの中にソースと煮詰められているハンバーグがずらりと並