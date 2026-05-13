12日午後、八峰町峰浜で雑草などを焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと、12日午後、八峰町峰浜目名潟字栩木沢の休耕田で雑草が燃えているのを、通りかかった人が見つけ、消防に通報しました。火は午後3時過ぎに消し止められましたが、雑草など約300平方メートルを焼きました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を調べています。