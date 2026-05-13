プロ野球 セ・リーグは12日、3試合が行われました。2位の阪神は1位ヤクルトとの首位攻防戦初戦で大勝しました。初回、郄寺望夢選手の先頭打者ホームランなどで2点を先制。その後も嶋村麟士朗選手のプロ初本塁打など4本塁打&10得点と打線が力を発揮しました。敗れたヤクルトは5安打無得点に終わり、2連敗となっています。3位の巨人は5位の広島に劇的サヨナラ勝利。同点の9回、佐々木俊輔選手が中粼翔太投手の初球を