女優久間田琳加（２５）が夏コーデを披露し、反響が集まっている。「ＦＥＮＤＩＲａｆｆｉａＢａｇしなやかなに編み込まれたラフィアの質感が、夏らしくて素敵♡夏の旅行に持って行きたいな」とＳＮＳ投稿。ＦＥＮＤＩバッグに合わせ、ベージュ系のサマーニットに短いパンツ、サンダル姿の写真をアップした。「琳加ちゃんのスタイル本当に憧れすぎる」「前髪なしかわいい！」「お洋服可愛い」「神レベル」「前