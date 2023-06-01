米報道ドジャースが12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスからDFA（40人枠を外れる措置）となっていたアレク・トーマス外野手を獲得したと、複数の米メディアが報じた。米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」によると、ドジャースは2026年国際アマチュアFAドラフトで獲得したホセ・レケナ外野手を放出。代わって獲得したトーマスは俊足好打が魅力の26歳で、今年3月のWBCにメキシコ代表として出場した。トーマ