アマゾンジャパンは、12日、ノート機能付き電子書籍リーダー「Kindle Scribe」の最新モデル「Kindle Scribe Colorsoft」など3モデルを発表した。 同日より予約受付が開始されており、出荷開始は6月10日。 価格は、Kindle Scribe Colorsoftの32GBモデルが10万6980円、64GBモデルが11万5980円。 新Kindle Scribeは32GBモデルが8万9980円、64GBモデルが9万8980円、フロントライト非搭載モデル