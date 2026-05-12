4人組バンド・SEKAI NO OWARIが、日本テレビ系の音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（12日・24時24分放送）に出演します。この番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCを務めるtimeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（24）とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。今回は喉の不調により活動休止中の菊池さんに代わり、SixTON