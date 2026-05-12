お笑いタレントの西川きよしが１２日、東京・水道橋のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで開幕した「東京グランド花月」に登場した。吉本興業のお笑いの殿堂、大阪のなんばグランド花月（NGK）で行われている看板寄席から、大御所や人気の若手芸人が東京に集結。初日は西川や博多華丸・大吉、笑い飯、ミキら計１０組に加え、新喜劇メンバーら豪華なラインアップがネタを披露した。芸歴は６３年。横山やすしさんとの伝説のコンビ「やす