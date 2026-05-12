すでに沖縄では5月初めに梅雨入りしていて、熊本でも出水期が近づいています。熊本県など九州北部では、去年は5月16日とかなり早い梅雨入りで、8月には線状降水帯が何度も発生し、各地で被害が出ました。出水期を前にした今、私たちは何ができるのか。そのひとつが浸水しやすい地域を知ることです。 11日、梅雨入りを前に熊本市が公表した地図。内水氾濫が起きた際に浸水する範囲や深さが見直され新たに浸水が続く時間も色分