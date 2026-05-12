政府・日銀による為替介入後も円安傾向が続くなか、来日しているアメリカのベッセント財務長官は「過度な為替変動は望ましくない」と強調し、これからも財務省と緊密に連携を取る考えを示しました。来日しているベッセント財務長官はきょう午前、片山財務大臣と会談を行い、先月30日に政府・日銀が実施した円買いドル売りの為替介入などを議論しました。さきほど午後4時ごろには総理官邸を訪れ、高市総理と会談、その後、記者団の