KDDIの松田浩路代表取締役社長は、12日の決算説明会の席上で、料金プランの値上げに対する考えを問われ、「付加価値ありきということ」とコメントした。 国内の大手携帯会社の料金プランでは、2025年にNTTドコモとKDDIが新料金プランの提供を開始しており、値上げしつつも、ドコモは「DAZN見放題」、auは「Starlink Direct」や「Fast Lane」など従来のプランにはない新たな特典を盛り込んでいた。 松田社長 また