日本赤十字社名誉総裁の皇后さまは１２日、東京都渋谷区で開かれた全国赤十字大会に出席し、日赤の活動に尽力した個人や団体の代表に有功章を授与された。大会では、昨年３月のミャンマー地震の被災地で巡回診療チームの支援活動にあたった日赤医療センター国際医療救援部の苫米地則子さん（６２）らが活動を報告。皇后さまは式典後、苫米地さんに声をかけ、「大変な中での活動、お疲れさまでした」とねぎらわれた。大会には