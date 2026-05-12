５月１２日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「70歳まで働けますか政府、企業の40パーセント目標」という東京新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の記事によると、高市早苗首相が直轄する日本成長戦略会議が、70歳まで働ける機会を確保する企業の割合を2029年までに40％とする目標を掲げた、とある。 人手不足の解消策として高齢者の雇用が進む中、労災も増えている。労災対策を企