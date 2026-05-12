ロッテの小島和哉投手が13日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。日本ハムは福島蓮投手が先発する。小島は今季3試合に登板して0勝3敗、防御率3・52。開幕直後は不振で2軍で3試合の登板を経て1軍復帰した4日のオリックス戦（京セラドーム）では勝ちこそつかなかったが、7回を6安打3失点（自責点1）と好投した。左腕は「1軍の舞台で投げられるのは当たり前ではないので、しっかり戦っていく姿勢を