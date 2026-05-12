ブルーゾーンホールディングスは5月11日、2026年3月期決算説明会を開いた。ホールディングス化後初の決算で、営業収益は8131億5500万円、営業利益は369億9200万円、経常利益は357億2700万円、純利益は235億9600万円だった。営業利益率は4・5％、経常利益率は4・4％。中核のヤオコーは37期連続の増収増益となった。営業収益は6373億6100万円（前年比8・0％増）、営業利益は293億3900万円（同7・3％増）、経常利益は287億9100万