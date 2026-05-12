NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ロッテは岡大海選手と山口航輝選手を1軍登録し、石川慎吾選手を登録抹消しました。岡選手は今季開幕1軍スタートも、15試合で打率.139の成績。4月19日に登録抹消となっていました。ファームでは13試合で打率.227、4打点です。山口選手も同じく開幕1軍スタートし、8試合で打率.077。岡選手と同じ4月19日に抹消されていました。ファームでは16試合で打率.302、4本塁打、7打点を記録。直近3試合