チャットアプリで知り合った女性の恋愛感情を利用し、現金10万円をだまし取った疑いで、静岡県富士宮市の会社員の男（59）が逮捕されました。 警察によりますと、男は海外から帰国するための航空券を購入する費用の名目で現金をだまし取ろうと考え、2023年10月22日から23日にかけてSNSを利用し、倉敷市の看護師の女性（37）に対し「いっぱいで明日はキャンセル待ちだよ」「チケットブローカーに頼もうかな」「ブロ