岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。「母の日」に合わせて、母親を真ん中にした3ショットを公開した。【写真】仲睦まじい3ショット！ 岩井明愛&千怜が母親を挟んでハイチーズ（全5枚）投稿に文章は無く、ピンクのリボンの絵文字を3つ並べただけ。そしてハッシュタグを添えて「#happymothersday」「#いつも支えてくれてありがとう」「#産んでくれてありがとう」と感謝の気持ちを記していた。公開