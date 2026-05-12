岩井明愛&千怜ツインズと母・恵美子さんが「母の日」に3ショットを公開 「産んでくれてありがとう」
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。「母の日」に合わせて、母親を真ん中にした3ショットを公開した。
【写真】仲睦まじい3ショット！ 岩井明愛&千怜が母親を挟んでハイチーズ（全5枚）
投稿に文章は無く、ピンクのリボンの絵文字を3つ並べただけ。そしてハッシュタグを添えて「#happymothersday」「#いつも支えてくれてありがとう」「#産んでくれてありがとう」と感謝の気持ちを記していた。公開した写真は全部で5枚。その中には真ん中に座る母・恵美子さんの肩にツインズが腕を回した仲良し3ショット、父・雄士さんやキャディたちも加わり、全員がピンクのリストバンドをアピールするものもあった。この投稿を見たファンからも「ママ可愛い」「最高の娘たちやね」「ツインズを産んでくれてありがとう」など、母親へのメッセージが寄せられていた。また英語で「ミネソタ州で開催される『KPMG全米女子プロ選手権』で2人を観戦できる日が待ち遠しいよ」との熱心なコメントもあった。今季の岩井明愛はこれまで米ツアー10試合に参戦し9試合で予選を通過、2試合でトップ10入りを果たしている。岩井千怜は10試合中8試合で予選通過、3試合でトップ10と、2人揃って好調をキープ。今週はオハイオ州で開催される「クローガー・クイーンシティ選手権」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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