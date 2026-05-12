2023年9月に上演された舞台『沼の中の淑女たち』が、東京・吉祥寺シアターにて8月19日〜24日に上演されることが決定し、東京公演を皮切りに8月〜10月は全国各地を巡演する。キャストには羽田美智子、柴田理恵、阿知波悟美、長尾純子、森川由樹らが再集結した。【写真】8月より再演！舞台『沼の中の淑女たち』チラシ裏面とある邸宅でルームシェアする4人のおばさんたち。K‐POPアイドル「RION」の推し活をするための共同生活