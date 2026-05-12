羽田美智子、柴田理恵ら出演！ K‐POPアイドルに“沼る”女性たちを描く舞台『沼の中の淑女たち』再演決定
2023年9月に上演された舞台『沼の中の淑女たち』が、東京・吉祥寺シアターにて8月19日〜24日に上演されることが決定し、東京公演を皮切りに8月〜10月は全国各地を巡演する。キャストには羽田美智子、柴田理恵、阿知波悟美、長尾純子、森川由樹らが再集結した。
【写真】8月より再演！ 舞台『沼の中の淑女たち』チラシ裏面
とある邸宅でルームシェアする4人のおばさんたち。K‐POPアイドル「RION」の推し活をするための共同生活だ。RIONグッズに囲まれた暮らしは彼女たちを淑女にしていく。
新たな仲間も加わったある日、彼とビデオ通話ができる権利“ヨントン”が当選。熱狂する淑女たち。そんな中、RIONのスクープ記事が世間を賑わせてしまう。おばさんたちはどこまでこの沼に浸かるのだろう…彼女たちはいつまでこんな生活を続けるのだろう…淑女たちは今からRIONに何を伝えるのだろう…。沼にどっぷりとハマった淑女たちの、人生の選択とは？
K‐POPアイドルにハマる異世代の女性たちを通して、心の穴を埋めたいがために何かに執着し“沼”にはまってしまう現代人の有様を描いた本作。「推し活」ブームに沸く近年。若者だけでなく中高年にも、ジャンルを問わずさまざまな「推し」がいると言われている。「推し活」そのものが莫大な経済効果をもたらしている中で、そもそも「推し」とは何なのか、「推し」を応援することは私たちの人生とどうつながっているのかを、ユーモアたっぷりに届ける群象劇だ。
2023年9月に上演され、テーマの描き方とキャストの好演が多くの観客を笑いと涙、そして共感の渦に巻き込んだ本作が、このたび多くの要望に応え、再演される。
会話の背景に潜む人間の業を巧みに描き出す作・演出家の田村孝裕のもとに、羽田美智子、柴田理恵、阿知波悟美、長尾純子、森川由樹という、華やかさと確かな演技力を兼ね備えた女優陣が再集結した。
チケット一般発売は、6月19日10時より。
トム・プロジェクトプロデュース『沼の中の淑女たち』は、東京・吉祥寺シアターにて8月19日〜24日上演。
地方公演のスケジュールは以下の通り。
＜地方公演スケジュール＞
8月28日 福岡県福岡市／SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター 大ホール
8月29日 福岡県八女市／市民会館おりなす八女 ハーモニーホール
8月30日 熊本県長洲町／ながす未来館
9月1日 長崎県佐世保市／アルカスSASEBO イベントホール
9月5日 岐阜県瑞浪市／瑞浪市総合文化センター（中央公民館）
9月6日 岐阜県高山市／高山市民文化会館 小ホール
9月12日 兵庫県小野市／小野市うるおい交流館エクラホール
9月16日 岩手県西和賀町／西和賀町文化創造館
9月19日 群馬県前橋市／昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホール
9月21日 福島県棚倉町／棚倉町文化センター（倉美館）
9月24日 北海道函館市
9月27日 北海道釧路市
9月29日・30日 北海道札幌市
10月1日・2日 北海道旭川市
※北海道内にて会員制公演あり
10月4日 北海道鷹栖町／たかすメロディーホール
10月6日 北海道中標津町／中標津町総合文化会館しるべっとホール
10月10日 石川県金沢市／北國新聞 赤羽ホール
【写真】8月より再演！ 舞台『沼の中の淑女たち』チラシ裏面
とある邸宅でルームシェアする4人のおばさんたち。K‐POPアイドル「RION」の推し活をするための共同生活だ。RIONグッズに囲まれた暮らしは彼女たちを淑女にしていく。
K‐POPアイドルにハマる異世代の女性たちを通して、心の穴を埋めたいがために何かに執着し“沼”にはまってしまう現代人の有様を描いた本作。「推し活」ブームに沸く近年。若者だけでなく中高年にも、ジャンルを問わずさまざまな「推し」がいると言われている。「推し活」そのものが莫大な経済効果をもたらしている中で、そもそも「推し」とは何なのか、「推し」を応援することは私たちの人生とどうつながっているのかを、ユーモアたっぷりに届ける群象劇だ。
2023年9月に上演され、テーマの描き方とキャストの好演が多くの観客を笑いと涙、そして共感の渦に巻き込んだ本作が、このたび多くの要望に応え、再演される。
会話の背景に潜む人間の業を巧みに描き出す作・演出家の田村孝裕のもとに、羽田美智子、柴田理恵、阿知波悟美、長尾純子、森川由樹という、華やかさと確かな演技力を兼ね備えた女優陣が再集結した。
チケット一般発売は、6月19日10時より。
トム・プロジェクトプロデュース『沼の中の淑女たち』は、東京・吉祥寺シアターにて8月19日〜24日上演。
地方公演のスケジュールは以下の通り。
＜地方公演スケジュール＞
8月28日 福岡県福岡市／SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター 大ホール
8月29日 福岡県八女市／市民会館おりなす八女 ハーモニーホール
8月30日 熊本県長洲町／ながす未来館
9月1日 長崎県佐世保市／アルカスSASEBO イベントホール
9月5日 岐阜県瑞浪市／瑞浪市総合文化センター（中央公民館）
9月6日 岐阜県高山市／高山市民文化会館 小ホール
9月12日 兵庫県小野市／小野市うるおい交流館エクラホール
9月16日 岩手県西和賀町／西和賀町文化創造館
9月19日 群馬県前橋市／昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）小ホール
9月21日 福島県棚倉町／棚倉町文化センター（倉美館）
9月24日 北海道函館市
9月27日 北海道釧路市
9月29日・30日 北海道札幌市
10月1日・2日 北海道旭川市
※北海道内にて会員制公演あり
10月4日 北海道鷹栖町／たかすメロディーホール
10月6日 北海道中標津町／中標津町総合文化会館しるべっとホール
10月10日 石川県金沢市／北國新聞 赤羽ホール