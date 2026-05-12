ホルムズ海峡で発生した韓国貨物船「HMMナム号」の火災原因が外部の攻撃によるものと確認されたなか、ナム号が5つの損害保険会社を通じて船舶保険と戦争保険特約に加入していることが判明し、保険金の補償規模や支払い時期などに関心が集まっている。【写真】日本でも活躍…イランで戦火にさらされた元Jリーガー5月12日、保険業界などによると、韓国の海運大手HMMが運航するパナマ船籍の中小型バルク貨物船「ナム号」は、現代海上