【装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女】 第1作：11月20日 公開決定 第2作：公開時期は後日発表 バンダイナムコフィルムワークスは、「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）」全2部作のティザービジュアル、特報を公開した。【第1作】は11月20日に劇場公開を予定している。 最新のアニメーション映像を使用した特報で