【装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女】 第1作：11月20日 公開決定 第2作：公開時期は後日発表

バンダイナムコフィルムワークスは、「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）」全2部作のティザービジュアル、特報を公開した。【第1作】は11月20日に劇場公開を予定している。

最新のアニメーション映像を使用した特報では。戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映る“魔女”の姿があり、同時に解禁されたティザービジュアルには、新たなスコープドッグが描かれている。

本作には「装甲騎兵ボトムズ」原作・監督の髙橋良輔氏が監修として参加していることも発表され、併せてメインスタッフも一部解禁。メカニカルデザインには「銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE」等のメカデザインを担当する常木志伸氏と、漫画「装甲騎兵ボトムズ AT Stories」の作画も担当していた曽野由大が参加。さらに音楽は数々の作品で押井守氏とタッグを組んできた川井憲次氏が担当する。

本作の全2部作セットムビチケカードは5月16日より発売を予定している。また、5月16日・17日に開催される第64回静岡ホビーショー（一般公開日）の会場での限定販売および通販サイトでも販売される。

更に、BANDAI SPIRITSとメガハウスから、各種商品の発売も決定した。

メインスタッフ解禁！押井守・髙橋良輔のコメントが到着！

【『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報 2026.11.20劇場公開】

本作は「装甲騎兵ボトムズ」原作・監督の髙橋良輔氏が監修していることも発表され、併せてメインスタッフも一部解禁！

メカニカルデザイン：常木志伸氏（ 「銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE」）・曽野由大氏（ 「装甲騎兵ボトムズ AT Stories」作画）

音楽：川井憲次氏（「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」）

【監督：押井守コメント】

最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。

【原作・監修：髙橋良輔コメント】

映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回「ボトムズ」をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。

※「髙橋良輔」の「髙」の字ははしごだかになります。

商品情報

・BANDAI SPIRITS

「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」

2026年秋発売決定！

※静岡ホビーショーにて試作品展示予定。

・BANDAI SPIRITS

完成品フィギュアブランド「TAMASHII NATIONS」から、

「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」商品企画進行中！

※静岡ホビーショーにて試作品展示予定。

・メガハウス

新コレクタブルキットシリーズ「VA-KIT PLATOON (読み：ブイエ―キット プラトーン) 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」始動！

全高8㎝のコレクタブル仕様の一部彩色済みプラキットシリーズ。

※静岡ホビーショー会場にて参考展示予定。

(C)SUNRISE