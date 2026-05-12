能登半島地震後の富山湾の生息環境を調べる県の調査が、きょうから始まりました。この調査は県が5年ごとに実施しているもので、今回はおととしの能登半島地震で海底地滑りが発生した場所など、富山湾の沖合と沿岸部74か所をまわります。調査地点では、海底から採取した泥から薬品を使って有機物の量などをはかり、地震後の海の生息環境を調べます。県水産研究所飯野浩太郎主任研究員「海の中は分かりにくいところもあるが、こう