総務省は、ふるさと納税を受け入れる際、全国の自治体がポータルサイト事業者に支払った手数料などの実態調査を行い、12日、結果を公表しました。総務省によりますと、2024年度に事業者を経由して受け入れた、ふるさと納税寄付金の総額は1兆2025億円でした。一方、自治体が事業者へ支払った金額は2559億円で、そこから返礼品調達費や送料を差し引いた実質的な手数料は、11.5％にあたる1379億円にのぼりました。林総務相「ふるさと