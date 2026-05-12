創元ＳＦ文庫では、すでに《ウェルズ傑作集》として『タイム・マシン』『世界最終戦争の夢』の二冊が刊行されており、本書は第三弾にあたる。といっても、前の二冊は初版が出たのはそれぞれ1965年と1970年（当時の書名は『ウェルズ傑作集１』『同２』、翻訳はどちらも阿部知二）なので、三冊をひとまとめに扱うのはちょっと座りがよくない（ただし、『タイム・マシン』も『世界最終戦争の夢』も新版が出たばかりなので、本棚に並