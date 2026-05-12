ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月11日、自身のブログを更新。サクランボを収穫し食べたことを綴りました 。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「ベランダ桜から旬の味覚をいただきました」「元気をもらいました〜食べる意欲を持ち続けます〜」【ニャンちゅう】津久井さんは「ベランダ桜から