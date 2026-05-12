ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月11日、自身のブログを更新。サクランボを収穫し食べたことを綴りました 。



【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「ベランダ桜から旬の味覚をいただきました」「元気をもらいました〜 食べる意欲を持ち続けます〜」【ニャンちゅう】





津久井さんは「ベランダ桜から旬の味覚をいただきました」と題して、ベランダに実ったサクランボを収穫し食べたことを報告。続けて「早速妻と分けて食べましたが〜 甘酸っぱくって美味しかったです やるなぁ〜ベランダ桜〜」と、食べた感想を綴っています。





また「口から味わう事が出来ました ごっくんもまだ大丈夫ですよ〜 細かく刻んでいけました」と明かし、「量は食べられませんが〜 元気をもらいました〜 食べる意欲を持ち続けます〜」と、口から食べられることへの喜びを記しました。







津久井さんは以前から自身の状況を率直に発信していて、2024年10月のブログでは「私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。病と共生しながら、明るく発信を続ける姿は、多くの人々に勇気を与えています。

【担当：芸能情報ステーション】