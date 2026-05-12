MCを務める小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！本日5月12日（火）は、ピカソも認めた世界的巨匠を支え続け、スイスの歴史的文化遺産に暮らす日本人妻の華麗なる暮らしぶりを紹介。そして、独自のビジネスで成功を収め都内の大邸宅で暮らす女性起業家や、地