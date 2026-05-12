◆ヒルトン名古屋で夏の韓国スイーツビュッフェがスタート！韓国風かき氷をはじめ、韓国の伝統菓子や最旬スイーツが目白押し※8月6日（木）から16日（日）は毎日開催ヒルトン名古屋のオールデイダイニング「インプレイス3-3」にて、2026年5月15日（金）から9月13日（日）までの木・金・土・日・祝日限定で、韓国スイーツをテーマにした夏季限定の「サマースイーツビュッフェ」を開催。韓国の伝統菓子と最新トレンドをシェフの技術