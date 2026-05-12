みなさんは、旦那さんと結婚してよかったと思いますか？毎日一緒にいる中で忘れがちな思いを、ママスタコミュニティに寄せた投稿者さんがいました。『結婚してよかったと思う？今のところどう思う？』結婚したことについてよかったかどうかをママたちに尋ねた投稿者さん。「よかったと思う」という回答は多数派、「よかったと思わない」、「どちらでもない」が同じくらいという結果になりました。早速、それぞれの回答のコメン