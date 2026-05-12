Image: Shutterstock AIのサブスクが変わろうとしています。かつては定額払えば使い放題でしたが、AIエージェントの登場をきっかけに見直しが始まりました。やれることが増えた結果、AIの計算資源を大量に使うユーザーが急増したからです。こうした状況について、米テックメディアPCWorldに掲載されたBen Patterson記者のコラムが、いまの変化を象徴的に描いています。AIは「質問に答える存