AIのサブスクが変わろうとしています。

かつては定額払えば使い放題でしたが、AIエージェントの登場をきっかけに見直しが始まりました。やれることが増えた結果、AIの計算資源を大量に使うユーザーが急増したからです。こうした状況について、米テックメディアPCWorldに掲載されたBen Patterson記者のコラムが、いまの変化を象徴的に描いています。

AIは「質問に答える存在」から「仕事をする存在」へ

コラムの中で描かれているのは、AIの使い方が一変したという実感です。かつてはチャットで質問を投げる程度だった利用が、今では長時間動き続ける作業へと変わりました。コードを書き、環境を整え、問題を自動で解決するところまできています。AIは会話の相手ではなく、作業を任せる相棒へと姿を変えつつあります。

とても便利になりましたが、消費される計算資源は一気に跳ね上がったのです。

定額AIの前提が崩れ始めている

こうした利用の変化を受け、AI企業は利用ルールの見直しを進めています。現在のサブスクモデルが急増する利用量に追いついていないと認める動きも出てきました。Redditなどのコミュニティでは、利用制限の調整や提供内容の変化を巡る議論が広がっています。

月額20ドル前後で使い放題という前提が、少しずつ現実と合わなくなり始めているのです。AIが本格的に働き始めたことで、定額モデルの前提そのものが崩れようとしています。

AIが当たり前になるほどコストは重くなる

私たちはすでに、AIがいる前提の働き方に慣れ始めています。

AIなしでは仕事が回らなくなるとするなら、たとえサービス利用価格が上がったとしてもAI課金はやめられないでしょう。

AIは仕事をサポートしてくれると喜んでいられるのは今のうちで、AI重課金のために必死に働く未来がすぐそばまでやってきている。AIの進化に合わせて、使う側の生産性とお財布事情もアップデートを求められているのかもしれません。

Source: PCWorld