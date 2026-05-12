海やプールだけでなく、街でも自然に着られるラッシュガードを探している大人女性に朗報♡「mi-mollet STORE（ミモレストア）」と、スタイリスト斉藤美恵さんが手がける「Leim（レイム）」が初コラボしたラッシュシャツが登場しました。UVカットや吸水速乾など機能性を備えながら、ファッションアイテムとしても楽しめる洗練デザインが魅力。リゾートにもデイリーにも活躍する、この夏注目のアイテム