ミモレストアの新作ラッシュガードが話題♡街でも映える大人の万能シャツ

海やプールだけでなく、街でも自然に着られるラッシュガードを探している大人女性に朗報♡「mi-mollet STORE（ミモレストア）」と、スタイリスト斉藤美恵さんが手がける「Leim（レイム）」が初コラボしたラッシュシャツが登場しました。UVカットや吸水速乾など機能性を備えながら、ファッションアイテムとしても楽しめる洗練デザインが魅力。リゾートにもデイリーにも活躍する、この夏注目のアイテムです。

街でも映える大人ラッシュシャツ

Ⓒmi-mollet／講談社

今回登場した「Leimラッシュシャツ」は、“水際専用”のイメージを覆す一着。水着の上から羽織れる機能性を持ちながら、街着としても成立するデザインに仕上げられています。

カラーはホワイトとブラックの2色展開。ホワイトは透けにくく、1枚でさらりと着られる万能カラー。ブラックは重たく見えにくいニュアンス感のある色味で、春夏コーデにもなじみます。

Ⓒmi-mollet／講談社

Ⓒmi-mollet／講談社

素材には、リサイクルポリエステルのタイプライターストレッチ素材を採用。UVカット、吸水速乾、ウォッシャブル、シワになりにくい機能を兼ね備え、旅行やリゾートシーンにもぴったりです。

また、一般的なシャツ約1.5着分の生地を使用した贅沢なシルエットも魅力。さっと羽織るだけでドラマティックな印象を演出してくれます。ボタンの留め方を変えれば、カシュクール風アレンジも可能です♪

Leimラッシュシャツ＜ホワイト／ブラック＞



Ⓒmi-mollet／講談社

価格：28,600円（税込）

Ⓒmi-mollet／講談社

サイズ：FREE（着丈81.5cm、肩幅59.5cm、身幅69.5cm、袖丈59cm）

素材：リサイクルポリエステル（タイプライターストレッチ）

洗濯方法：手洗い可

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セットアップで楽しむ洗練スタイル

Ⓒmi-mollet／講談社

同素材で展開される「Leimショートパンツ」は、ブラックのみの展開。ラッシュシャツとセットアップで着こなすことで、ビーチでも街でもこなれ感たっぷりのスタイルが完成します。

ウエストはストレスフリーなゴム仕様ながら、フロントにはファスナー風デザインを取り入れ、ラフすぎない印象に。UVカットや撥水性を備えているため、水着の上からそのまま着用できる軽やかさも魅力です。

白シャツは、黒パンツと合わせたカシュクールスタイルが王道。ヒップラインを自然にカバーしてくれる丈感で、体型カバーも叶えてくれます。

一方、黒シャツはデニム合わせでミニマルに着こなすのがおすすめ。ほどよいデコルテ見せが、大人らしい抜け感を演出してくれます。

また、黒シャツ×黒ショートパンツのセットアップは、マニッシュで洗練された印象に。小物次第でタウンユースにもなじみ、梅雨時期の軽い外出着としても活躍してくれそうです。

Leimショートパンツ＜ブラック＞



Ⓒmi-mollet／講談社

価格：20,900円（税込）

サイズ：FREE（ウエスト72cm、裾幅29.7cm、着丈56cm、股下23.3cm）

素材：リサイクルポリエステル（タイプライターストレッチ）

洗濯方法：手洗い可

この夏は機能性もおしゃれも両立♡

機能性だけでなく、街で着ても違和感のない洗練されたデザインが魅力の「Leimラッシュシャツ」。

UVカットや吸水速乾など、これからの季節にうれしい機能を備えながら、ファッションとしても楽しめる万能アイテムです。

海辺のリゾートから日常のお出かけまで幅広く活躍するので、この夏のワードローブにぜひ取り入れてみてくださいね♡