飼い主さんの結婚式で、人懐っこいわんこがリングドッグに任命！ドアが開いた瞬間、参列者全員に挨拶する勢いで人懐っこさを発揮する姿がSNSで大きな反響を呼んでいます。記事執筆時点で6万4000回も再生されている投稿には、「なかなか辿りつかないw」「可愛すぎてずっと見てられます！」といった声が寄せられました！ 【動画：人懐っこい犬が『結婚式でリングドッグを務めた』結果→ドアが開いた瞬間…まさかの『全員にご挨拶