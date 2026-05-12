飼い主さんの結婚式で、人懐っこいわんこがリングドッグに任命！ドアが開いた瞬間、参列者全員に挨拶する勢いで人懐っこさを発揮する姿がSNSで大きな反響を呼んでいます。記事執筆時点で6万4000回も再生されている投稿には、「なかなか辿りつかないw」「可愛すぎてずっと見てられます！」といった声が寄せられました！

【動画：人懐っこい犬が『結婚式でリングドッグを務めた』結果→ドアが開いた瞬間…まさかの『全員にご挨拶する光景』】

愛犬にリングドッグを任せたら…

TikTokアカウント「ラテとティー みにまむ姉妹（@lattetea.sisters）」さまに投稿されたのは、飼い主さんの大事な舞台・結婚式での出来事です。

この日は飼い主さんの一生に一度の大切な日・結婚式！そんなお二人をお祝いすべく、チワワの「ラテ」ちゃんはリングドッグに任命されたのだとか。

とっても人懐っこいラテちゃん。はたして……

扉が開いた瞬間、周りをキョロキョロと見渡すラテちゃん。係員の人に促されると、状況を理解したのか、サッと走り出したのだそうです。

そのまま一直線に飼い主さんの元へと走っていくかと思いきや……

早速、参列者の人に寄り道！さらに「撫でて～」というように、体を預ける仕草まで！完全に人懐っこさを発揮してしまっています！

なかなか新郎新婦の元に辿り着かない！

さらに、その後もなかなかその場を動かなかったラテちゃん。参列者の方に「あっちだよ」と方向転換してもらい、再びスタート！よしよし、順調--と思いきや。

なんと、お隣の女性に近寄っていき、まるで「背中撫でて」と言わんばかりに座り込んでしまいました！まさかラテちゃん、全員に挨拶するつもり！？

その後、予感は的中！右側の列の参列者全員に挨拶して回ったというラテちゃん。さらに、それでは満足できなかったラテちゃんは、左側の列の参列者にも挨拶へ行ってしまったのだとか！

最終的に…

「これでは式が終わらない……」そう思った飼い主さん夫婦は、慌ててラテちゃんをお迎えに行き、無事に式が進んだとのことです。

人懐っこさ全開で参列者全員に挨拶しようとした可愛すぎるラテちゃんの行動は、TikTok上でも大きな話題となり、記事執筆時点で6万4000回も再生されています。

コメント欄には「寄り道多発w」「結局辿り着かなかったの可愛すぎるww」「ニヤニヤが止まりません」「ファンサービスが凄いw」といった声が寄せられました！

サービス精神旺盛な人懐っこいラテちゃんは、現在、妹分の「ティー」ちゃんと一緒に暮らしているそうです。2匹の可愛すぎる日常は、TikTokアカウント「ラテとティー☕️ みにまむ姉妹（@lattetea.sisters）」さまでご覧いただけます！

ラテちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@lattetea.sisters」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。