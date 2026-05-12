勝野洋（76）が11日、都内で開かれた主演の勝野劇団公演vol.10「横浜グラフィティフォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（7月2日、横浜赤レンガ倉庫で開幕）製作発表会見に出席。原案プロデューサーの妻キャシー中島（74）が見守る中、脚本・演出の次女・勝野雅奈恵（44）が「大立ち回りがある。父がどういうパワーを持ってやれるか？」と口にすると「これで動けなかったらアクションやめます」と気合を入れた。名作