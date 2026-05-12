テレビ東京は、7月1日スタートのドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜深0：30）を放送する。同局は12日、W主演のキャストを発表し、戸田渉役を奥智哉、佐伯千晴役を杢代和人が務める。【写真】どんなストーリーが待っている!?高校生役の奥智哉原作は、BL界で話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。共通