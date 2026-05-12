12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の6万2890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては472.12円高。出来高は4687枚だった。 TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比32ポイント高、TOPIX現物終値比33.07ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62890+4904687 日経225min