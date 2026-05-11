Canon EOS公式のInstagramアカウントで、未公開製品に関する新たなストーリーズが5月11日（月）に公開された。 前回5月8日（金）のストーリーズで男性が手に持っていたと思われるカメラが、今回もシルエットとはいえ、もう少し詳細に映されている。 シルエットは前面からのみ。やはりボディ中央上部にファインダーの膨らみはなく、向かって右上にはタリーランプを思わせる赤い輝きが