ボートレース住之江の「寝屋川市制７５周年記念競走」が１１日、開幕。佃来紀（２５＝大阪）は初日の２走を１、２着と好発進を見せた。１Ｒのイン戦で逃げると、３号艇の１０Ｒではゴール寸前で倉富大誠を差して２着確保。２連率６１％を誇る６４号機に「１Ｒでは分かららなかったけど、１０Ｒの道中で良さが分かった。押し感があって、特に回ってからの足がいい」と太鼓判を押す。ゴールデンウイーク開催だったオール大阪か