岡山市東区の環太平洋大学を衆議院議員の加藤勝信さんが訪れ、経済を学ぶ学生とこれからの日本について意見を交わしました。 【写真を見る】衆議院議員の加藤勝信さんが大学生と議論 「若者が持つデジタル分野の力」の重要性を訴える【岡山】 「新たな経済に向けて」をテーマに講演 講演会で登壇した前の財務大臣で衆議院議員の加藤勝信さんです。環太平洋大学・現代経営学科の2年生約140人が参加。加藤さんは、「新たな