OSAKA REVIVAL POPを掲げる4人組ロックバンド・DeNeelの新曲「HONEY」が、2026年5月13日（水）に配信リリースされることが決定。あわせて、楽曲の世界観を象徴するジャケット写真も初公開された。前作の4th mini album『BRAIN WASH』で示した「思考と衝動」の深淵を経て、次なるフェーズとして放たれる「HONEY」は、バンド史上最も「ハネた、踊れる多幸感」を詰め込んだ一曲。鋭利なギターリフが炸裂する一方で、誰もが抱える「だ