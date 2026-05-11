大相撲夏場所２日目、富山市出身の東前頭１０枚目の朝乃山はきょう、連勝を狙って西前頭１０枚目の伯乃富士との一番でした。立ち合い、左を差された朝乃山は土俵際まで追い込まれ、伯乃富士をはたくと、相手は前に落ちました。しかし、この取り組みに物言いがつき、審議の結果、伯乃富士の体が落ちる前に朝乃山が土俵を割っており、行司差し違えで朝乃山は「押し出し」で敗れました。朝乃山の成績は、これで１勝１敗です。