無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」から、鮮やかなミントブルーが目を引くロールケーキが登場しました。清涼感のあるミント生地で、チョコチップ入りのミントクリームを巻き上げた、ミント尽くしの1品です。【投稿】無印良品公式SNSのミント菓子紹介しっとり生地とたっぷりクリームの絶妙ハーモニーこのロールケーキの最大の特徴は、スポンジ部分からも感じられる爽やかなミントの味わいです。ミント度は「★2」に設定されて