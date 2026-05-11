ミュージカル「魔女の宅急便」の“日本人制作・日本人キャストによる台湾での１か月に及ぶ公演”が決定し、その製作発表にキキ役の山戸穂乃葉さん、トンボ役の北川拓実さん、そして原作者の角野栄子さんらが登壇しました。【写真を見る】【 北川拓実 】魔女の宅急便・トンボ役で人生初の海外へ「太らないか心配」食べすぎを警戒山戸さんは、?キキ役は3回目。（去年の）マカオ公演に続いて海外公演ができるのを楽しみにしています?